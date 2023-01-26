Deprem Ege Denizi’ndeki stresi de azaltmış olabilir

Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başta Muğla olmak üzere İzmir ve diğer çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kaş açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin Ege Denizi'ndeki stresi de belli oranda azaltmış olabileceğini söyledi. Depremin 'pliny-strabo' fayı adı verilen büyük ölçekli fay zonu üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu zon, aynı zamanda Anadolu levhası altına dalan Afrika levhasının yırtıldığı yere karşılık geliyor. Bu yırtılma yeri, jeolojik anlamda Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bölgeyi de ifade ediyor. Son 2 ay içinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere karşılık verecek şekilde gelişmiş olmalı. Odak mekanizma çözümü sol yanal bir hareketi gösteriyor. Bu deprem, Ege Denizi'ndeki stresi de belli oranda azaltmış olabilir" dedi.