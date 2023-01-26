İki aile arasındaki kavga cinayetle bitti

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan Sünnetçi Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü olayda taraflar birbirlerine bıçak ve silah çekti. Çıkan kavgada Melikşah Yıldız silahla, B.K. ile H.K. ise bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan Melikşah Yıldız özel bir hastaneye, bıçakla yaralanan H.K. ve B.K. ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan Melikşah Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı B.K. ile H.K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER