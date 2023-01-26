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Haberler Muğla Planları suya düştü! Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenler suçüstü yakalandı!

Planları suya düştü! Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenler suçüstü yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 17 kaçak göçmen ve 3 organizatör suçüstü yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler gözaltına alındı.

DHA

26.01.2023, 15:24

Planları suya düştü! Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler suçüstü yakalandı!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığında 17 Filistinli ve 1'i Suriye uyruklu 3 organizatörlük şüphelisi, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, dün gece Gümbet Mahallesi dolgu alanı mevkisinde I.B., B.B. ve Suriyeli R.K.'nin yasa dışı yollarla Yunan adalarına göçmen taşıyacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 3 organizatörlük şüphelisi ile Yunan adalarına geçiş hazırlığındaki Filistinli 17 kaçak göçmen, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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