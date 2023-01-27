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Haberler Muğla Kontrolden çıkan tır devrildi! Sürücü araçta sıkıştı

Kontrolden çıkan tır devrildi! Sürücü araçta sıkıştı

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA

27.01.2023, 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 17:02

Kontrolden çıkan tır devrildi! Sürücü araçta sıkıştı

Kaza, Selimiye Milas Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bodrum istikametine doğru seyreden tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak ters dönen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BÖLGEDEKİ KAZALAR KORKUTUYOR"

Bölgede sık sık kaza meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise "Yolda anlam veremediğimiz bir durum var. Çok sık kaza oluyor. Yetkililerin yolda yeniden bir ölçüm yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle yabancı plakalı araçlar daha çok kaza yapıyor. Kazaların meydana geldiği bölgede bir yumuşak viraj var. Burası da sürücüleri yanıltıyor olabilir. Bildiğimiz kadarıyla burası için bir kavşak çalışması da yapılacaktı. Ama şu ana kadar bir gelişme yok" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

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