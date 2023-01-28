Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Uğur Öner, birlikte yaşadığı alzheimer hastası ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü. Olay, Menteşe Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi. Uğur Öner (60) yaklaşık 10 yıldır aynı evde beraber yaşadığı alzheimer hastası yatalak ablası Canan Öner'i (63) öldürdüğünü polise ihbar etti. Eve giden ekipler Abla Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeş Uğur Öner, polis ekiplerine ablasına bakmakta zorlandığı için tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi. Abla Öner'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Uğur Öner, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ADEM ÜLKER