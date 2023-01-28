Bodrum’u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz! 3 aylık kaldı!

3 AYLIK SU VAR

Bahar döneminde Bodrum'a istenilen oranda yağış gelmemesi durumda yazın susuzluk tehlikesi yaşanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, "Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'lar civarında. İçme suyu bu barajdan su temin edilemiyor. Yaz aylarında sulama için rezerv edilmiş durumda. Diğer taraftan ise Geyik Barajı'nda su seviyemiz yüzde 49'lar civarında. Geçen yıla göre her iki barajda yüzde 30'lar civarında bir azalma var. Geyik Barajı'nda 20 milyon metreküplük bir su var onun bir kısmı termik santralin soğutma suyu, diğer kısmı ise Bodrum'a içme suyu için kullanılacak. Yarısının kaybolduğunu düşünürsek aslında çok da fazla suyumuz olduğu söylenilemez. İlave su kaynaklarının Bodrum'a temin edilmesi gerekiyor.