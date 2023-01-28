Bodrum’u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz! 3 aylık kaldı!

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'a, Geyik'te ise yüzde 49'a geriledi. Geçen yıla göre her iki barajda yüzde 30'un üzerinde bir azalma oldu. Bodrum'da bahar döneminde istenilen oranda yağış yağmazsa yazın susuzluğun etkilerinin görülebileceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İlave su kaynaklarının Bodrum'a temin edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında nüfusun 1 milyona çıkması durumunda ciddi anlamda susuzluğun etkilerini görebiliriz. Umarım bahar aylarında yağış olur ve rezervuarlarımız dolar "dedi.