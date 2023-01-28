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Haberler Muğla Emekliler Derneği'nde kumar operasyonu! 16 bin 220 lira ceza!

Emekliler Derneği'nde kumar operasyonu! 16 bin 220 lira ceza!

Muğla'nın Ortanca ilçesinde bulunan Emekliler Derneği'nde kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Derneğe düzenlenen baskında, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220bin lira ceza uygulandı.

DHA

28.01.2023, 09:33

Emekliler Derneği’nde kumar operasyonu! 16 bin 220 lira ceza!

Muğlanın Ortaca ilçesinde, polisin baskın düzenlediği Emekliler Derneği'nde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaattin M.'nin işlettiği Emekliler Derneği'nde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde derneğe baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 16 bin 220 ceza uyguladı. İşletme sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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