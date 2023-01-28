Muğla’da ağaçlar evlerin üzerine devrildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. Devrilen ağaçlar park halindeki bir araca ve evlere zarar verdi. Datça'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen fırtınada deniz kenarındaki bir restoranın platformu çatısı ile beraber çöktü. Platformun çökmesi sonucu kimse yaralanmazken, işletmede maddi zarar oluştu. Bodrum'da da fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik altyapısında arızalar oluşurken, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

■ ADEM ÜLKER