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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza: Ağaca ok gibi saplandı! 1 ölü, 1 yaralı!

Muğla'da feci kaza: Ağaca ok gibi saplandı! 1 ölü, 1 yaralı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan palmiye ağacına çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu sürücü Yüksel Karatop ağır yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 80 yaşındaki Esma Karatop hayatını kaybetti.

DHA

28.01.2023, 13:50

Muğla’da feci kaza: Ağaca ok gibi saplandı! 1 ölü, 1 yaralı!

MUĞLA'da, ağaca çarpan otomobildeki Esma Karatop (80) öldü, sürücü Yüksel Karatop (48) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ortaca ilçesi Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Ortaca'dan Sarıgerme yönüne giden Yüksel Karatop yönetimindeki 48 AFK 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı.

Kazada sürücü Karatop ile yanındaki Esma Karatop yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Karatop doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Karatop'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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