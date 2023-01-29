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Haberler Muğla Marmaris çamur deryası

Marmaris çamur deryası

Muğla’da da yağış sonrası benzer manzaralar yaşandı. Çamurlu su denizin rengini değiştirdi, evleri su bastı, sahiller savaş alanına döndü...

29.1.2023

Marmaris çamur deryası

Muğla'da yaşanan sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Ula ve Köyceğiz ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüşürken, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sahiller zarar gördü.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Marmaris'te 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Marmaris'teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü. Bununla birlikte önceki gün sabah saatlerinde başlayan kesintisiz sağanak yağış nedeniyle ise bazı ev ve işyerlerini su bastı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile kırılan ağaçlar evlerin çatılarına düştü, bazı evlerin çatılarının kaplamaları söküldü.

EVLER KULLANILAMAZ HALDE
'SAKİN Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde ise aşırı yağış sonrası dağlarda toplanan sular ara sokaklarda hasara yol açtı. Gökova Körfezine hakim cadde ve ara sokaklar yağmur suyu nedeniyle kullanılmaz hale geldi. İnişdibi caddesini kapatan yağmur suyu, beraberinde mıcırları da sürükledi. 700 metrelik sahilin üç noktasından denize akan yağmur suyu sahildeki kumları denize sürükledi.

VURAL EFECİK

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