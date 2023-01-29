Palmiye ağacına çarpan araçtaki anne öldü

Muğla'da, Yüksel Karatop (48) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Karatop ve araçta bulunan annesi anne Esma Karatop (80) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Karatop doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Karatop'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

■ ÖMER KUNDAKÇI