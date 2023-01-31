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Haberler Muğla Muğla’da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 12 tutuklama

Muğla’da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 12 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin tarafınca gerçekleştirilen zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

31.01.2023, 10:07

Muğla’da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 12 tutuklama

Muğla Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, 'Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli gözaltına alındı. 14 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.



Adli makamlarca 12 şüpheli 'Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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