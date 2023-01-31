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Haberler Muğla Yatarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki çocuk, polisten kaçamadı

Yatarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki çocuk, polisten kaçamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatıp motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler bulunarak canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gence 5 bin 451 TL ceza kesildi.

İHA

31.01.2023, 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023, 13:36

Yatarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki çocuk, polisten kaçamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerinde yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette kullandı.

Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 16 yaşındaki S.B.'ye 5 bin 451 TL ceza kesilerek, motosikleti bağlandı.

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