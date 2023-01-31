Yatarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki çocuk, polisten kaçamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerinde yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette kullandı.

Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 16 yaşındaki S.B.'ye 5 bin 451 TL ceza kesilerek, motosikleti bağlandı.