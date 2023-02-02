Avustralyalı mafya lideri Bodrum’da yakalandı

AVUSTRALYA'DAKİ uluslararası suç örgütü Alameddine'nin lideri Masood Zakaria, İstanbul, Ankara ve Muğla polisinin ortak operasyonuyla, yat ile Afrika ülkelerinden birine kaçma hazırlığı sırasında ailesi ve korumalarıyla birlikte Bodrum'da yakalandı. İnterpol'ün aradığı ve Yeni Güney Galler eyaleti polisinin 'cinayete teşebbüs', 'suç örgütü üyeliği' ve 'uyuşturucu kaçakçılığı'ndan 2021'de hakkında tutuklama kararı çıkardığı Zakaria'nın, Yalıkavak'ta bir villada kaldığı tespit edildi.

EŞİ DE SABIKALIYMIŞ

2 lüks villa kiralayan Masood'un yanında eşi Azza, çocukları ve 15 kişilik bir grubun bulunduğu ortaya çıktı. Önceki gün 03.00'te yapılan operasyonla ele geçirilen suç örgütü liderinin kiraladığı villalardaki aramalarda çok sayıda silah ve milyonlarca dolar para ele geçirildi. Operasyonu üç ilden 50 kişilik bir özel harekat timi gerçekleştirdi. Avustralya Federal Polisi'nin, Zakaria'nın sınırdışı edilmesi için Türk yetkililerle irtibata geçtiği, eşi Azza Masood'un da Nisan 2021'de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza, Yeni Güney Galler'de kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 12 ay kamu hizmeti cezası almıştı.

ADEM ÜLKER