Muğla’da şüpheli ölüm! Yayla evinde ölü bulundu

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar yaylasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karabağlar yaylasında yalnız yaşayan Orhan Ünlü (87) sabah saatlerinde yakınları yaşadığı eve geldi. Ünlü 'nün hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Ünlü'nün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sağlık ve Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 87 yaşındaki Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.