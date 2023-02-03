Muğla’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Menteşe ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar yağmur sularının aktığı cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum ilçesinde ise sağanağın yanı sıra dolu da etkili oldu.

Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü.

Bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güç anlar yaşadı.

Çamurlu suların denize döküldüğü yerlerde denizin rengi kahverengiye büründü.