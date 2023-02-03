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Haberler Muğla Yolları istila eden hafriyat kamyonlarına ceza yağmuru

Yolları istila eden hafriyat kamyonlarına ceza yağmuru

3.2.2023

Yolları istila eden hafriyat kamyonlarına ceza yağmuru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kural tanımayan ve sık sık kazalara sebep olan hafriyat kamyonlarına ceza yağdı. Bodrum'da jandarma ekiplerinin drone destekli hafriyat yaptığı denetimlerde 300 kamyona 1 milyondan fazla para cezası kesildi.

İnşaat faaliyetlerinin sürdüğü Bodrum'da, kamyonların ve beton mikserlerinin sayısında son 2 yılda artış gözlendi. İnşaat yasağının 15 Ekim'de sona ermesiyle yarımada genelinde hem hafriyat kamyonlarına hem de beton mikserlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Ekipler, 15 Ekim'den bu yana denetimlerde, 300'den fazla kamyona 1 milyon liradan fazla ceza kesti.

ADEM ÜLKER

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