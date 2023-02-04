  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kampçıların gözdesi Sandras Dağı'nda görsel şölen oluştu

Kampçıların gözdesi Sandras Dağı'nda görsel şölen oluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkisi gösteren yağmur, kampçıların gözdesi olan Sandras Dağı’nda ise kar yağdı. Karla kaplanan dağ da görsel şölen oluştu.

İHA

04.02.2023, 15:06

Kampçıların gözdesi Sandras Dağı’nda görsel şölen oluştu

Muğla Köyceğiz'de 3 gündür etkili olan soğuk havanın ardından bugün öğleden sonra şehir merkezinde şiddetli yağmur yaşandı. Özellikle kampçıların gözdesi olan Sandras Dağı'nda ise kar yağışı gerçekleşti. Yansıtıcının bulunduğu Pankuduz mevkiine yağan kar şehir merkezinden bakıldığında da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cep telefonları ile karın görüntüsünü çeken vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarında paylaşarak kar sevinci yaşadılar. Ayrıca Köyceğiz Yayla Mahallesi ve Otmanlar Mahallesi'nde de kar yağışı etkili olurken, yöre halkı kar yağışının sevindirici olduğunu ifade etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA