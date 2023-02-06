Fethiye GP’de dağılma: 100 üye AK Parti’ye geçiyor

Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Son dönemlerde Muğla genelinde Gelecek Partisi teşkilatında bir dağılma yaşandığını kaydeden Kansız, yönetim kurulu ve 100 kişilik üyenin siyasi hayatlarına AK Parti'de devam etme kararı aldıklarını açıkladı.



"DAVUTOĞLU GÜVENİLMEZ BİRİ"

İstifa haberini basın açıklamasıyla duyuran Kansız, "Sayın Ahmet Davutoğlu'nun teşkilattan hiç haberi olmadığını söyledik. Buradan defalarca Ankara'ya gittik, mektup gönderdik ve genel başkan yardımcılarının da bu konuyla ilgili tamamının haberi var. Sayın Davutoğlu kendisi bizi istifaya zorladı. Güvenilmez, sözlerine inanılmaz tek lider olduğunu anladık. Bu 6'lı masanın 7. ayağının HDP olduğu düşüncesiyle AK Parti'de siyaset yapmanın uygun olacağını anladık. Seçim gelmiş, şurada 3 ay kalmış daha aday yok ortada. 3 ay zarfında seçime gidilecek. Vatandaşlara vaatleri yok. Biz yönetim ve üyelerimizle birlikte 100 kişi civarında AK Parti'ye geçiyoruz" dedi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

DİĞER