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Haberler Muğla Muğla'da fırtına tekneleri batırdı, iskeleleri yerinden söktü

Muğla'da fırtına tekneleri batırdı, iskeleleri yerinden söktü

Muğla’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına kırsal bölgelerde ulaşımı aksatmasının yanı sıra denizlerde tekneleri batırdı. Büyük oranda maddi hasar veren fırtına ahşap iskeleleri de yerinden söktü.

İHA

06.02.2023, 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 13:48

Muğla’da fırtına tekneleri batırdı, iskeleleri yerinden söktü

Meteoroloji tarafından Muğla'da Bodrum-Marmaris arası kuvvetli fırtına uyarısı yapılmasının ardından kıyı şeridinde birçok tekne sahibi önlem alırken, Menteşe'nin Akbük sahilinde fırtına teknelere büyük zarar verdi. Günübirlik tatilcilerin gözde sahili iç kesimlerde yer alan bir koy olmasına rağmen fırtınadan olumsuz etkilendi. Gece saatlerinde başlayan fırtınada 4 balıkçı teknesi battı, 7 tekne hasar gördü. Koyda bulunan ve balıkçıların kullandığı 3 ahşap balıkçı iskelesi de fırtına nedeniyle yerinden sökülerek zarar gördü.

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