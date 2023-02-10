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İzmir’den deprem bölgesine yardım treni

Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ili yerle bir eden deprem tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Meydana gelen felaketin ardından İzmir’den deprem bölgesine yardımlar havayolu, karayolu ve denizyolunun ardından demiryolu ile de gönderilmeye başlandı.

İHA

10.02.2023, 16:38

İzmir’den deprem bölgesine yardım treni

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yüzyılın felaketi yaşanan bölgeye tüm Türkiye'den yardım paketleri gönderilirken, İzmir Valiliği koordinesinde bölgeye giden yardımlar havayolu, karayolu ve denizyolunun ardından demiryolu ile de gönderilmeye başlandı.



Aliağa Biçerova Tren Yükleme Merkezindeki yük treninin vagonları yardım malzemeleri doldurulurken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yüklenme çalışmalarını yerinde inceledi. Trenin yüklenerek en kısa sürede deprem bölgesine doğru yola çıkacağı ifade edildi.

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