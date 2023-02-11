Muğlalılar acı üstüne acı haberlerle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölenlerin kimlikleri belirlenmeye devam ediyor. Son olarak enkaz altından Muğlalı Jandarma Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı, polis memuru Emine Çankır ve 2 kızı, öğrenmen çift Hatice-Gökhan Ökmen'in cansız bedenleri çıkarıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Yaşar Altıok'un, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kızı polis memuru Emine Çankır ile torunları 15 yaşındaki Şevval ve 10 yaşındaki Elif Ceren Çankır, Hatay'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Anne ve kızlarının cansız bedenleri göçük altından çıkarılarak Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi. Cenazeleri Marmaris Armutalan mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



■ ADEM ÜLKER

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