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Haberler Muğla Muğla'ya bin 500 depremzede geldi

Muğla'ya bin 500 depremzede geldi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremzedelerin bazıları otellere yerleştirilirken bazılarının ise Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara getirilerek ihtiyaçları karşılandı.

İHA

11.02.2023, 13:10

Muğla’ya bin 500 depremzede geldi

Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla'ya bin 500, Menteşe'ye ise 237 depremzedenin geldiğini açıkladı. Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Menteşe'deki Turgut Reis Öğrenci Yurdumuza şuan için 237 depremzedemiz geldi. Fethiye'deki yurdumuza ise 193 depremzedemiz bulunuyor. Vatandaşlarımızı öğrencilerimizin olmadığı odalara yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



MENTEŞE VE FETHİYE'DE ÜCRETSİZ MARKET OLUŞTURULDU
İl Müdürü Açıkbaş, "Menteşe ve Fethiye'deki öğrenci yurtlarımızın altında ücretsiz market oluşturduk. Yardımlarla marketimize bağışlanan ürünlerden depremzede vatandaşlarımız ücretsiz faydalanıyor" diye konuştu.

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