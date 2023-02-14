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Haberler Muğla Eski soda fabrikasında gazdan zehirlenip öldü

Eski soda fabrikasında gazdan zehirlenip öldü

14.2.2023

Eski soda fabrikasında gazdan zehirlenip öldü

MUĞLA'DA yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ömer Türkmen (48), arkadaşlarıyla birlikte 2014 yılından bu yana atıl kalan Yatağan Bağyaka'daki eski soda fabrikasına mineralli su almaya gitti. Elindeki bidonla fabrikanın içine giren Türkmen uzun süre dışarı çıkmayınca arkadaşları seslendi. Seslerine karşılık alamayan arkadaşları içeri girdiklerinde Türkmen'i yerde yatarken buldu. Gaz kokusunu hisseden arkadaşları hemen dışarı çıkarak 112'yi aradı. Fabrikaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

ADEM ÜLKER

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