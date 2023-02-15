Depremden kurtulan ailenin bebeği Marmaris’te dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalanan 9 aylık hamile biyolog Dilek Pancar (35), enkaz altından çıkarıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla Marmaris'e geldi.

Doğumu yaklaştığı için özel hastaneye başvuran Pancar, sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi.

Pancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'ın yerle bir olduğunu söyleyerek, "Bir yandan bebeğimiz dünyaya geldi, sevinelim mi üzülelim mi? Hayatta kaldığıma mı sevineyim, akrabalarımızı kaybettik onlara mı üzüleyim? Enkazda çok kişi kaldı. Karmakarışık duygular içindeyiz. İnşallah bebeğimiz umut olur, uğurlu gelir." dedi.

Döner ustası Aşkın Pancar da üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiğini belirtti. Acıların içinde karmaşık duygular yaşadıklarını dile getiren Pancar, şöyle konuştu:

"Ne sevinebiliyor ne üzülebiliyoruz. Çok can kaybımız var. Sadece ailemden değil, bütün Hatay benim ailem, bütün ölenler ailemiz. Hatay medeniyetler şehri. Hepimiz kardeşçe yaşıyoruz, kardeşçe büyüdük. Hepimizin başı sağ olsun. Bebeğimizin adını Şemsettin koyduk. Kayınbabamın adını koyacaktık. Eşimle öyle sözleşmiştik. Umut olsun diyen çok oldu, Umut adını da ekleriz belki. Çocuklarımı saniyelerle çıkardım enkazdan."

Marmaris Kaymakamlığının kendilerini çok iyi karşıladığını aktaran Pancar, kaldıkları otelde çok iyi ağırlandıklarını, devletin yanlarında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu aileye, bebek için de hediye verdi.

İnce, sağlık durumlarını yakından takip ettikleri 10 gebe depremzedeleri daha olduğunu, çocukların da aşılarının takibinin yapıldığını kaydetti.