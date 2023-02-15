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Haberler Muğla Kaderin böylesi

Kaderin böylesi

15.2.2023

Kaderin böylesi

MUĞLA Yatağanlı hemşire Sevda Bahçe Sertkol, depreme görev yaptığı Hatay'da yakalandı. Göçük altında eşi ve çocuklarıyla birlikte kalan Sevda hemşirenin cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı. Hemşire Sevda Sertkol'un babasını 1989'da sel felaketinde, kardeşi Nacide Bahçe'yi de bir süre önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Sertkol'un doktor eşi, çocukları, ablası eniştesi ve yeğenleri de halen enkaz altında. Yatağan'a bağlı Karakuyu köyünden olan ve İskenderun Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli, iki çocuk annesi hemşire Sevda Bahçe Sertkol'un (42) enkaz altından cansız bedeni çıkarıldığı haberi ilçeyi yasa boğdu.

ADEM ÜLKER

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