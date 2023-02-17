Muğla’ya 25 bin 826 depremzede geldi

Depremin hemen ardından itibaren arama kurtarma, güvenlik, sağlık ve sivil toplum kuruluşlarında görevli ekiplerin deprem bölgelerine intikalleri sağlandığı ve halen devam ettiği açıklandı.



Muğla İl Afet ve Acil Durumlar Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "15 Şubat itibariyle, Muğla'dan deprem bölgesinde 683 araç (iş makinası, vinç, ekskavatör, kepçe, karavan, kamyon wc, bakım onarım aracı, arazöz, su ikmal aracı, tır mutfak, ikram aracı, ambulans, mobil baz istasyonu, cenaze aracı) ve 3 bin 076 personel ve gönüllü görev almış olup, ayrıca il genelinde toplanan battaniye, kuru gıda, bakliyat, giyim, ısıtıcı, su, hijyen malzemesi, yatak, yorgan, çadır, jeneratör, seyyar wc/banyo, konteyner, yakacak ve uyku tulumunun bulunduğu toplam 627 tır yardım malzemesi bölgeye karayoluyla, sivil gemilerle, askeri gemilerle ve askeri uçaklarla sevk edilmiştir" denildi.





Depremden zarar gören illerden Muğla'ya gelen vatandaşlar hakkında yapılan açıklamada ise, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep illerinden tahliye edilen vatandaşlarımızın karayolu, deniz ve havayolu ile ilimize sevki sağlandı. Muğla Valiliği ve Muğla İl Afet ve Acil Durumlar Yönetim Merkezi koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirildi. 15 Şubat itibariyle, deprem bölgesinden Muğla'ya 25 bin 826 vatandaşımız tahliye edildi. 3 bin 843 afetzedemiz kamu misafirhaneleri ve yurtlarda, 6 bin 587 afetzedemiz otellerde ve 15 bin 396 afetzedemiz evlerde barınmaktadır. Kamu misafirhanelerinde ve yurtlarda kalan afetzedelerimizin 3 öğün yemeği karşılanmakta olup 13 ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan yardımlarla Ücretsiz Sosyal Market hizmeti verilmektedir" denildi.

Açıklamada, afetzedelerin barındığı kamu misafirhaneleri, yurtlar ve otellerde 24 saat sağlık ekiplerince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekiplerinin afetzedelere destek verdiği açıklandı.