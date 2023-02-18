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Haberler Muğla Muğla'da akılalmaz olay! Kesici aletle araçların yanına gidip...

Muğla'da akılalmaz olay! Kesici aletle araçların yanına gidip...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Kimliği belirsiz bir kişi park halindeki araçların lastiklerini kesici aletle patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

18.02.2023, 09:10

Muğla’da akılalmaz olay! Kesici aletle araçların yanına gidip...

Eskiçeşme ve Tepecik mahallelerinde 12 Şubat günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi, kesici aletle araçların lastiklerine patlattı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden araç sahipleri, polise ihbarda bulundu.

Mağdur araç sahiplerinden Cumhur Aygüven, "Sabah işe gideceğim sırada aracımın lastiğinin indiğini fark ettim. İndiğimde lastiğin kesilerek patlatılmış olduğunu gördüm. Çevredeki diğer araçlara baktığımda onların da lastiklerinin kesilmişti. Bunun üzerine durumu polise bildirdim. Umarım bunu yapan kişi en kısa zamanda yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" dedi.

Görüntülerden yola çıkan polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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