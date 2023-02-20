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Haberler Muğla Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan yat limanında, demir atan bir teknede yangın çıktı. Kısa süre sonra alevler yakındaki 3 tekneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, teknelerden 2'si kullanılmaz hale geldi.

AA

20.02.2023, 12:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yat limanında demirli bir teknede başlayıp 3 tekneye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

Bitez Mahallesi'ndeki yat limanında demirli bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

Alevler kısa süre sonra yakındaki 3 tekneye sıçradı.

Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Bodrum limanında korkutan yangın! Sıçrayan alevler 4 tekneyi birden yaktı!

Yangında zarar gören teknelerden 2'si kullanılamaz hale geldi.

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