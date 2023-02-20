Depremde evini kaybeden Ali Eren’in derste çizdiği resim yürekleri dağladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından 10 ilden gelen 8 bin depremzede vatandaş evlere, otellere ve pansiyonlara yerleştirildi. Depremzede vatandaşların okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan 526 öğrenci ders zilinin çalmasıyla eğitim ve öğretime başladı. 36 anasınıfı, 206 ilkokul, 197 ortaokul ve 87 lise depremzede öğrenci kolejlere ve devlet okullarında derse başladı. Öğrencilerin öğlen yemeklerini okullar ve hayırsever iş insanları karşılarken birçok sınıftaki öğrenciler buruk bir heyecanla okullarına gitti.



YIKILAN EVİNİN RESMİNİ ÇİZDİ

Otellerde kalan öğrenciler okul servisleriyle okullara dağıtıldı. Hatay'da evi yıkılan 1. sınıf öğrencisi Ali Eren Kırıcı, resim dersinde çizdiği kendi evinin resmi yürekleri dağladı. Birçok depremzede öğrencinin de benzer resimler çizdiği görüldü.







Hüseyin Boyacı İlkokul Müdürü Ayşe Avcı Aşçı, " Her çocuk aile projesinde, gönüllü velilerimiz okula gelerek beslenme ve giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Depremzede öğrencilerimizin bu hafta uyum haftası olarak değerlendiriyoruz. Bu uyum haftasında drama çalışmalarımız, spor, doğa yürüyüşü ile okulu ve arkadaşlarımızı tanıtım çalışmaları olacak. Bir nebzede olsun çocuklarımızın yaralarını sarmak istiyoruz. İnşallah ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılayabiliriz. Bir çocuğumuz ev çizdi onun duygularını tarif edemeyiz" dedi.