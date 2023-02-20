Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 10 kişi yaralandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Seda B. idaresindeki 07 VBN 69 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda Süleyman A. yönetimindeki 48 GH 249 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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