İsale hattı patladı otomobil çukura düştü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesin, Yalıkavak Erdemil Caddesi'nde isale hattı dün gece yarısı patladı. Otomobili ile evine dönmekte olan Tufan Güçlü, yol ortasında açılan 2 metre derinliğinde 3 metre çapındaki çukura düştü. Kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkmayı başaran Güçlü polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri tarafından otomobil çukurdan çıkarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin isale hattını kapatmasıyla akan su durdu.

Büyük şok yaşadığını belirten Güçlü "Akşam evime dönüyordum, caddenin ortasında ilerlerken birden yer yarıldı içine düştüm. Önce deprem oluyor sandım. Sonra arabanın içine sular dolunca isale hattının patladığını anladım" dedi.

ADEM ÜLKER