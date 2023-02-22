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Haberler Muğla Muğla'da zehir tacirine operasyon! Adresinde yakalandı

Muğla'da zehir tacirine operasyon! Adresinde yakalandı

Muğla'nıun Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin takibe aldığı adrese baskın yapıldı. Zehir tacirlerinin ve konakladığı evde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İHA

22.02.2023, 16:46

Muğla’da zehir tacirine operasyon! Adresinde yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinjde bulunan Çiftlik Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli H.T.A.'nın adresine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu"nun da katılımıyla yapılan aramalarda "86 Gram Skunk esrar, 3 Gr Metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi " ele geçirildi. H.T.A gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T.A, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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