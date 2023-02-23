Bir otomobil çarptı, diğeri ezdi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada, Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Fatih Otrar feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye'nin Fevzi Çakmak Bulvarı, Çamköy Eski Hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu'nda Muğla istikametine seyir halinde olan E.U. idaresindeki otomobil ile Ahmet Fatih Otrar'ın (18) kullandığı plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosikletinden savrulan Otrar, aynı yönde seyir halinde olan B.S.G. idaresindeki plakalı otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otrar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olan Otrar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüleri adliyeye sevk edildi.

MURAT YALÇIN