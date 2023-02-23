Bodrum kapılarını depremzedelere açtı: İstihdam için hazırız!

Bodrum'da herkes seferber olmuş durumda. Deprem bölgesinden gelen ve mağdur olan depremzedelerimiz eğer Bodrum'da çalışmak isterlerse kapımız her zaman açıktır. Depremzedelerimize İŞKUR koordinesinde yapmak istediği işe göre istihdam sağlanabilir. Her bir meslek koduna göre başvurular alınabilir. Bu süreçte biz otellerde istihdam için hazırız" diye konuştu.