Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde refüje çarptıktan sonra alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
23.02.2023, 09:19
Zühra Ö. idaresindeki 37 BC 101 plakalı otomobil, Marmaris-Menteşe Karayolu Taşhan mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazada sürücü yara almadı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.