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Haberler Muğla Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

Marmaris-Menteşe kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Zühra Ö. yönetimindeki otomobil refüje çarptıktan sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi. Zühra Ö. kazayı yara almadan atlattı.

AA

23.02.2023, 09:19

Muğla'nın Marmaris ilçesinde refüje çarptıktan sonra alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

Zühra Ö. idaresindeki 37 BC 101 plakalı otomobil, Marmaris-Menteşe Karayolu Taşhan mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.

Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Refüje çarpan araç ateş topuna döndü! Alevler geceyi aydınlattı!

Kazada sürücü yara almadı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.

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