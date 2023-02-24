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Haberler Muğla Ablasını rehin alan adam kapı kırılarak yakalandı

Ablasını rehin alan adam kapı kırılarak yakalandı

24.2.2023

Ablasını rehin alan adam kapı kırılarak yakalandı

MUĞLA Bodrum'da A.Ç, ablasını rehin alarak evi tüp gazla havaya uçurmakla tehdit etti. Olay önceki gece Bitez'de bir evde yaşandı. Birlikte yaşayan abla ile erkek kardeşi arasındaki tartışmada alkolün etkisiyle A.Ç, ablasını rehin aldı ve kapıya gelen polisleri tehdit etti.

Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi ve abla Y.Ç'yi kurtardı. Kendi elinde ve vücudunda kesiklere yol açan A.Ç. gözaltına alınırken, saatlerce kardeşinin şiddetine maruz kaldığını ve kimsenin yardıma gelmediğini söyleyen yaralı abla Y.Ç, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADEM ÜLKER

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