Fethiye, depremzede üçüz ve ikizlere kucak açtı

Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Erkan ve Fulya Saraylı çifti, 11 yaşındaki üçüzleri Sare, Sera ve Serhan ile birlikte Muğla Fethiye'ye geldi. Üçüzlerinin deprem travması yaşamaması için Fethiye'ye geldiklerini söyleyen Erkan ve Fulya Saraylı, hala depremin izlerini silmeye çalıştıklarını belirtti.

KISA SÜREDE ALIŞTILAR

Ölüdeniz Ortaokulu'na yazılan ve ilk günden itibaren uyum sağlayan üçüzler, Fethiye'yi ve okullarını çok sevdiklerini dile getirdi. Avukat olmak istediğini belirten Sare, "Fethiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Burada kısa sürede güzel arkadaşlar edindik. Öğretmenlerimiz bizlere sahip çıktı. Her şey güzel ama yine de Kahramanmaraş'ı özlüyorum" dedi. Serhan se, yazılımcı olmak istediğini kaydederek, "Çok güzel bir okula geldim. Burada tüm imkanlar var. Arkadaşlar, öğretmenler bizimle çok güzel ilgileniyor" diye konuştu. Fethiye'ye kısa sürede alıştığını belirten Sera da, "Herkes sahip çıktı. Annem tüm sorunlarımızla ilgileniyor. Güzel bir okuldayız" ifadelerini kullandı.

"İKİZLER OLDUKÇA BAŞARILI"

Kahramanmaraş'ta şoförlük yapan 5 çocuk babası Cengiz Soy'un 8 yaşındaki ikiz kızları Yaren ve Yazel Soy ise, Fethiye Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karagedik Muhtarı Niyazi Canözü'nün desteğiyle Karagedik İlkokulu'na kaydoldu. Okula bir yıl geç başlayan ablaları Fatmanur Kardelen Soy (9) da aynı sınıfta eğitim görmeye başladı. Sınıf öğretmenleri Hayriye Er, öğrencilerin oldukça çalışkan olduğunu, okula ve arkadaşlarına çok çabuk uyum sağladıklarını belirtti. Yaren Soy, ileride öğretmen olmak istediğini, Fethiye'yi, okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirtirken, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

ERDOĞAN CANKUŞ