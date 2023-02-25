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Haberler Muğla Muğla'da 12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı!

Muğla'da 12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı!

Muğla'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 17 gün karara bağlanmış hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından Milas ilçesinde yakalandı. M.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

25.02.2023, 09:22

Muğla’da 12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı!

Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 17 gün karara bağlanmış hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu, hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.D. isimli şahıs Milas İlçesi Kazıklı Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalandı.
M.D. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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