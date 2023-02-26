Muğla’da ürküten görüntü! Çekilen deniz suyu günlerdir aynı seviyede

Meteorolojik olaylar nedeniyle her yıl mevsimsel değişimlerde gel-git olaylarının en fazla yaşandığı Gökova Körfezi'nde ilk defa uzun süreli su çekilmesi yaşanıyor.

7 Şubat'ta başlayan Akyaka sahilindeki su çekilmesi bir hafta önce 50 metreye kadar ulaştı. Akyaka sahilinde deniz suyunun çekilmesinin üzerinden 19 gün geçmesine rağmen 15 metrelik çekilme devam ediyor.

Gel-git olaylarının son cemrenin toprağa düşmesine kadar devam edeceği açıklandı.

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