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Haberler Muğla Muğla'da ürküten görüntü! Çekilen deniz suyu günlerdir aynı seviyede

Muğla'da ürküten görüntü! Çekilen deniz suyu günlerdir aynı seviyede

Muğla'nın Akyaka ilçesinde 7 Şubat tarihinde başlayan su çekilmesi aradan geçen 19 güne rağmen hala aynı seviyede. Gel-git olaylarının son cemrenin toprağa düşmesine kadar devam edeceği açıklandı.

İHA

26.02.2023, 16:40

Muğla’da ürküten görüntü! Çekilen deniz suyu günlerdir aynı seviyede

Meteorolojik olaylar nedeniyle her yıl mevsimsel değişimlerde gel-git olaylarının en fazla yaşandığı Gökova Körfezi'nde ilk defa uzun süreli su çekilmesi yaşanıyor.

7 Şubat'ta başlayan Akyaka sahilindeki su çekilmesi bir hafta önce 50 metreye kadar ulaştı. Akyaka sahilinde deniz suyunun çekilmesinin üzerinden 19 gün geçmesine rağmen 15 metrelik çekilme devam ediyor.

Gel-git olaylarının son cemrenin toprağa düşmesine kadar devam edeceği açıklandı.

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