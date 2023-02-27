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Haberler Muğla Muğla'da sahte merhem üreten 3 kardeşe gözaltı!

Muğla'da sahte merhem üreten 3 kardeşe gözaltı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kolonya imalatı yapılan iş yerinde sahte merhem üretildiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda binlerce sahte malzeme ele geçirilirken, kardeş oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

DHA

27.02.2023, 16:56

Muğla’da sahte merhem üreten 3 kardeşe gözaltı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 8 bin 700 sahte merhem ele geçirilirken, kardeş oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye'de kolonya imalatı yapılan iş yerinde sahte merhem üretildiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerine operasyon düzenleyen polis, 8 bin 700 merhem, 17 bin 500 ambalaj kutusu, 57 bin yapıştırma etiketi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 118 mermi, 225 krem yağı ve plastik bidonlarda 30 litre krem yağı ele geçirdi. Kardeş oldukları belirlenen ve gözaltına alınan M.U.K., M.E.K. ve G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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