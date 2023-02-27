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Haberler Muğla Şerit ihlali yapan minibüs motosiklete çarptı: Sürücü yaşam savaşı veriyor

Şerit ihlali yapan minibüs motosiklete çarptı: Sürücü yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şerit ihlali yaptığı iddia edilen minibüs, motosiklete çarptı. Meydana gelen kaza sonucuda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA

27.02.2023, 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 12:31

Şerit ihlali yapan minibüs motosiklete çarptı: Sürücü yaşam savaşı veriyor

Kaza, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit ihlali yaptı iddia edilen İ.D (32) yönetimindeki 48 BB 3179 plakalı minibüse, T.T. (28) isimli sürücü 48 ABD 874 plakalı motosikleti ile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü T.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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