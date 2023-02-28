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Haberler Muğla Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Hatay'da yaşayan engelli çift, depreme namaza kalktıkları esnada yakalandı. Deprem devam ederken kendilerini binadan dışarı attıklarını belirten çift ölümden kurtuldu.

İHA

28.02.2023, 13:21

Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği Hatay Antakya'da evleri yıkılan işitme ve konuşma engelli Yusuf Emre Bahadırlı, 6 Şubat'ta sabah namazı kılmak için abdest almaya kalktığında depreme yakalandı.

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

Genç adamın kendisi gibi işitme ve konuşma engelli eşi, kocasının namaz kılmak için uyanması nedeniyle ölümden kurtulduklarını açıkladı.

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

6 Şubat'ta sabah namazı kılmak için kalktığını ve abdest almak için hazırlık yaparken binanın sallandığını fark etmesi üzerine 31 yaşındaki Yusuf Emre Bahadırlı'nın ilk işi, eşi Hatice Bahadırlı'yı uyandırmak oldu.

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

Deprem devam ederken kendilerini binadan dışarı attıklarını belirten işitme ve konuşma engelli Yusuf Emre Bahadırlı'nın binadan çıkarken üzerine düşmek üzere olan beton parçasını gören eşi, kendisini çekerek kurtardı.

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

DİYARBAKIRLI DEPREMZEDE KIZ, İŞARET DİLİ İLE YARDIMCI OLUYOR
Depremden sonra evleri yıkılan Bahadırlı çifti Muğla'ya gelerek, AFAD tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgutreis Öğrenci Yurduna yerleşti. Devletin burada kendilerine her türlü yardımı yaptığını belirten işitme ve konuşma engelli çifte, yine kendileri gibi Diyarbakır depreminde evleri yıkılan ve babasının işitme ve konuşma engeli bulunan, işaret dili bilen 16 yaşındaki lise 2'nci sınıf öğrencisi Elif Gider tercümanlık yapıyor.

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

NAMAZ KILACAKTIM DEPREM OLDU
Yusuf Emre Bahadırlı, "Sabah saat 3'te namaz kılmak istiyordum, abdest almıştım, namaz kılacaktım. Arkadaşım ile görüntülü konuştum. Namaz kılacaktım ama deprem oldu. Eşimi kaldırdım ve aşağıya indik. Çıkarken enkaz başıma düşüyordu, eşim beni çekti aldı. Yağmur yağıyordu ve çok soğuktu. O sırada hala sallanıyorduk. Buraya geldik. Burada bize çok yardımcı oldular" dedi.

Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

KAPIYI ZORLA AÇTIK
Yunus Emre Bahadırlı'nın eşi Hatice Bahadırlı, kendisini eşinin kaldırdığını belirterek, "Ben uyuyordum. Deprem olduğunu bilmiyordum. Uyandırdı beni. Ev sallanıyordu. Kapıyı zorla açtık. Çıkarken üzerimize parçalar düşüyordu. Eşimi çektim aldım. Tam önüne düştü. Çekmeseydim eğer onu düşünemiyorum şu anda" diye konuştu.

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