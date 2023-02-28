Depreme namaza kalkınca yakalanan engelli çift ölümden kurtuldu!

DİYARBAKIRLI DEPREMZEDE KIZ, İŞARET DİLİ İLE YARDIMCI OLUYOR

Depremden sonra evleri yıkılan Bahadırlı çifti Muğla'ya gelerek, AFAD tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgutreis Öğrenci Yurduna yerleşti. Devletin burada kendilerine her türlü yardımı yaptığını belirten işitme ve konuşma engelli çifte, yine kendileri gibi Diyarbakır depreminde evleri yıkılan ve babasının işitme ve konuşma engeli bulunan, işaret dili bilen 16 yaşındaki lise 2'nci sınıf öğrencisi Elif Gider tercümanlık yapıyor.