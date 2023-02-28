Otobüs ile uyuşturucu sevkiyatına suçüstü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde şehirlerarası otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatında, terminale giren otobüsten bir kişi paketi teslim alırken suçüstü yakalandı. Gelen ihbarını değerlendiren Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları otobüsün bagajında narkotik köpeği EFOR ile birlikte yapılan aramada bir paket içerisinde 1808 gram skunk esrar ve 164 gram kokain ele geçirdi, paket sahibinin otobüste olmadığı belirlendi. Otobüs, terminale kadar takip edildi. Sivil jandarmalar otobüsten paketi almaya gelen A.T. 'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.T'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BASKASININ KİMLİGİYLE TATİL YAPARKEN YAKALANDI

Öteyandan; MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanarak dolandırıcılıktan, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden yakalama kararı bulunan 42 yaşındaki E.Ö. yakalandı. E.Ö.'nün lüks otelde başka bir kişiye ait kimlik bilgileri kullanarak konakladığı ve otel odasına yapılan baskında yakalandığı ortaya çıktı. E.Ö. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER