Muğla Marmaris’te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından, aranan kişilerin yakalanması amacıyla Marmaris'te belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığına ihlal ve mala zarar verme" olmak üzere 3 ayrı suçtan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. A, yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.