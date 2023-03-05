Bacanak katiline iyi hal indirimi!

MUĞLA'DA bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren ve "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile yargılanan Halil O, haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 15 yıl hapse mahkum edildi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Halil O, "Bacanağımın ailesinden ve mahkemenizden özür diliyorum. Olay nedeniyle üzgünüm ve pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Mahkemesi heyeti Halil O. için bacanağı Yasin Bihan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu eylemi haksız tahrik altında yaptığı gerekçesiyle önce 18 yıla düşüren heyet, Halil O.'nun gözlemlenen iyi hali, pişmanlığı ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak iyi hal indirimiyle cezayı 15 yıla indirdi. Yasin Bihan'ın ailesi karara isyan ederek istinafa başvuracaklarını belirtti.

ERDOĞAN CANKUŞ