  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da evden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi

Muğla'da evden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmandaki daireden silah sesleri yükseldi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden ekipler bir kişinin bir kadınla tartıştığını öğrendi. R.B. isimli şahıs ikna edilerek yakalandı.

İHA

05.03.2023, 20:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023, 20:34

Muğla'nın Dalaman ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine Dalaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri alarma geçti.

Muğla’da evden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi

İddiaya göre Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinden silah sesleri gelmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine belirlenen adrese Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Muğla’da evden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi

Çevik Kuvvet ekipleri silah seslerinin geldiği dairede R.B. isimli bir kişinin B.C. isimli bir kadınla tartıştığı ileri sürüldü.

Muğla’da evden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi

Evde bulunan B.C. isimli şahıs çevik kuvvet ekipleri tarafından odadan dışarı çıkarılırken, R.B. ise ekiplerin ikna etmesi sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA