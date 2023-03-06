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Haberler Muğla Muğla'da motor kazası! Ağaca ok gibi saplandı!

Muğla'da motor kazası! Ağaca ok gibi saplandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kaza, Ç.Ç. isimli motorlu kuryenin ağaca çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ç.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı.

İHA

06.03.2023, 09:09

Muğla’da motor kazası! Ağaca ok gibi saplandı!

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen kazada, bahçedeki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi yeni Toplu Konut İdaresi konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ç.Ç isimli motorlu kurye, 48 SM 314 plakalı motosikleti ile bahçedeki ağaca çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kasığından yaralandığı öğrenilen genç motorlu kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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