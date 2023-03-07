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Haberler Muğla Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 Ocak günü, üzerine benzin döküp kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği iddia edilen Figen Çoban'ın ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, eşi M.E.A.Ç, kayınbiraderi S.Ç, kayınvalidesi H.Ç. ve komşuları V.S gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.A.Ç, S.Ç. ve H.Ç. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, V.S. ise serbest bırakıldı.

AA

07.03.2023, 11:31

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı.

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Figen Ç'nin (40) ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında adli tıp raporları, görgü tanıkları ve elde edilen bulgular neticesinde kadının eşi M.E.A.Ç, kayınbiraderi S.Ç, kayınvalidesi H.Ç. ve komşuları V.S'yi gözaltına aldı.

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.A.Ç, S.Ç. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, V.S. ise serbest bırakıldı.

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu.

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Gözaltına alınan kadının eşi M.E.A.Ç. ve kayınbiraderi S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kendini yakarak öldürdüğü iddia edilmişti... Figen Çoban davasında flaş gelişme!

Savcılığın talimatı üzerine şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı.

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