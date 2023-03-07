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Haberler Muğla Trafik magandası Bodrum'da terör estirdi! Kadın sürücüye küfür etti, onu uyaran adama saldırdı

Trafik magandası Bodrum'da terör estirdi! Kadın sürücüye küfür etti, onu uyaran adama saldırdı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'dan gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Trafikte adeta terör estiren maganda tartıştığı kadın sürücüye küfürler yağdırdı. Kendisini uyaran ve yanında 4 yaşında çocuğu bulunan kişinin ise üzerine yürüyerek saldırdı.

İHA

07.03.2023, 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 14:16

Trafik magandası Bodrum’da terör estirdi! Kadın sürücüye küfür etti, onu uyaran adama saldırdı

Bodrum Konacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyreden sürücü, trafikte tartıştığı ifade edilen kadın sürücüye küfürler yağdırdı.

O esnada 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte yol kenarında yürüyen M.C.M., olaya şahit olunca şahsı küfretmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine otomobilinden inen şahıs, M.C.M.'nin üzerine yürüyüp küfürler ederek iki kez yumruk salladı. Şahsın salladığı yumruklardan kurtulan M.C.M, yanındaki 4 yaşındaki çocuğunu korumak için restorana sığındı.



M.C.M. ve çocuğunun peşinden giden saldırgan, restoran içerisine girip bir yumruk daha atmaya çalıştı. Araya giren restoran çalışanları, şahsı uzaklaştırdı. M.C.M., olayın güvenlik kamerası görüntülerini temin ettikten sonra karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kimliği henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maganda kurşunu değil cinayet

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