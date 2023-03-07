Trafik magandası Bodrum’da terör estirdi! Kadın sürücüye küfür etti, onu uyaran adama saldırdı

Bodrum Konacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyreden sürücü, trafikte tartıştığı ifade edilen kadın sürücüye küfürler yağdırdı.

O esnada 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte yol kenarında yürüyen M.C.M., olaya şahit olunca şahsı küfretmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine otomobilinden inen şahıs, M.C.M.'nin üzerine yürüyüp küfürler ederek iki kez yumruk salladı. Şahsın salladığı yumruklardan kurtulan M.C.M, yanındaki 4 yaşındaki çocuğunu korumak için restorana sığındı.





M.C.M. ve çocuğunun peşinden giden saldırgan, restoran içerisine girip bir yumruk daha atmaya çalıştı. Araya giren restoran çalışanları, şahsı uzaklaştırdı. M.C.M., olayın güvenlik kamerası görüntülerini temin ettikten sonra karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kimliği henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maganda kurşunu değil cinayet